Евгений Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Худрук Театра Наций, актер Евгений Миронов на церемонии вручения наград в Кремле передал президенту Владимиру Путину письмо от кинематографистов и театральных деятелей в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова.

Миронов в среду был награжден орденом за заслуги перед Отечеством IV степени. При этом он вручил Путину письмо.

"При получении высокой награды, которую вручил мне сегодня в Кремле президент, я успел передать ему письмо в поддержку Кирилла Серебренникова", — пояснил Миронов РИА Новости.

Ранее сообщалось, что худрук МХТ им Чехова Олег Табаков, худрук театра "Ленком" Марк Захаров, актриса Чулпан Хаматова, Миронов и другие именитые актеры и режиссеры подписали письмо в поддержку худрука "Гоголь Центра" Кирилла Серебренникова, у которого во вторник прошли обыски по уголовному делу, связанному с хищениями государственных средств.

Под письмом так же подписались Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Марина Александрова.

Обыски у Серебренникова, в возглавляемом им театре и по ряду других адресов прошли в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета в 2014 году автономной некоммерческой организации "Седьмая студия". Режиссер был вызван на допрос в СК, после которого отпущен в статусе свидетеля.