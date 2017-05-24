Евгений Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Худрук Театра Наций, актер Евгений Миронов на церемонии вручения наград в Кремле передал президенту Владимиру Путину письмо от кинематографистов и театральных деятелей в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова.
"При получении высокой награды, которую вручил мне сегодня в Кремле президент, я успел передать ему письмо в поддержку Кирилла Серебренникова", — пояснил Миронов РИА Новости.
Ранее сообщалось, что худрук МХТ им Чехова Олег Табаков, худрук театра "Ленком" Марк Захаров, актриса Чулпан Хаматова, Миронов и другие именитые актеры и режиссеры подписали письмо в поддержку худрука "Гоголь Центра" Кирилла Серебренникова, у которого во вторник прошли обыски по уголовному делу, связанному с хищениями государственных средств.
Обыски у Серебренникова, в возглавляемом им театре и по ряду других адресов прошли в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета в 2014 году автономной некоммерческой организации "Седьмая студия". Режиссер был вызван на допрос в СК, после которого отпущен в статусе свидетеля.