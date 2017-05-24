Бывшего замглавы Кубани Гриценко поместили под домашний арест

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Октябрьский районный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Кубани Юрию Гриценко, курировавшему строительство в регионе и подозреваемому в превышении полномочий, в виде домашнего ареста сроком на два месяца, сообщили в суде.

"Мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца до 23 июля 2017 года включительно", – сказал представитель суда.

Как сообщалось ранее, в феврале текущего года стало известно, что в отношении вице-губернатора Краснодарского края Гриценко возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Тогда же глава региона обратился к следствию с просьбой ускорить расследование уголовного дела в отношении своего заместителя.

В среду Гриценко был освобождён от занимаемой должности, соответствующее распоряжение подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Гриценко занимал пост заместителя губернатора региона по строительству, архитектуре, ГО и ЧС с октября 2015 года.