Второй фигурант "дела 26 марта" получил полтора года колонии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду вынес второй приговор по громкому делу о нападениях на силовиков на несанкционированной акции в Москве 26 марта: плотник-краснодеревщик Александр Шпаков получил 1,5 года колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шпаков признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. В ходе заседания плотник принес извинения полицейскому, который их принял и попросил суд не отправлять его обидчика в колонию.
Между тем прокурор потребовал отправить на два года в места заключения. В целом же, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Первый приговор по этому делу суд вынес в отношении Юрия Кулия, который получил восемь месяцев колонии-поселения. Еще один подсудимый, Станислав Зимовец, предстанет перед судом 29 мая. Всего же по делу, по последним данным, проходит пять человек.
По данным МВД, около 500 человек были задержаны. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом, а пять человек, как сообщалось, стали фигурантами уголовного дела.