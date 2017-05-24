Второй фигурант "дела 26 марта" получил полтора года колонии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду вынес второй приговор по громкому делу о нападениях на силовиков на несанкционированной акции в Москве 26 марта: плотник-краснодеревщик Александр Шпаков получил 1,5 года колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд признает подсудимого Шпакова виновным в применении насилия в отношении представителя власти", — сказала судья.

Шпаков признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. В ходе заседания плотник принес извинения полицейскому, который их принял и попросил суд не отправлять его обидчика в колонию.

Между тем прокурор потребовал отправить на два года в места заключения. В целом же, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Первый приговор по этому делу суд вынес в отношении Юрия Кулия, который получил восемь месяцев колонии-поселения. Еще один подсудимый, Станислав Зимовец, предстанет перед судом 29 мая. Всего же по делу, по последним данным, проходит пять человек.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, около 500 человек были задержаны. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом, а пять человек, как сообщалось, стали фигурантами уголовного дела.