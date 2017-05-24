В Перми пострадавшие при обрушении в ДК дети находятся в тяжелом состоянии

УФА, 24 мая — РИА Новости. Четыре ребенка, пострадавших при обрушении конструкции сцены в доме культуры в Перми, находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова.
"Четверо детей находятся в тяжелом состоянии, а состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести", — сообщила Незнамова.
По данным Центра медицины катастроф Пермского края, всего в больницы госпитализированы девять человек: один взрослый и восемь детей. "Дети получили различные травмы, у некоторых переломы конечностей, в основном это ушибы и ссадины", — сообщил Федоткин.