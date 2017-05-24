ФСБ выявила закрытые чаты террористов в Telegram

БИШКЕК, 24 мая – РИА Новости. ФСБ России выявила закрытые чаты в мессенджере Telegram, используемые для связи членов международных террористических группировок, заявил в среду директор ведомства Александр Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

По его словам, соответствующие подразделения провели комплекс оперативных мероприятий и получили информацию о террористах, состоящих в закрытых группах в Telegram.

"В результате получена информация о конкретных террористах, преступных связях внутри России и стран центральноазиатского региона, используемых средствах связи, а также выявлены планы, намерения и места вероятного их нахождения", — сказал он.

Бортников отметил, что за последнее время благодаря тесному взаимодействию спецслужб стран СНГ выявлены и ликвидированы ряд террористических ячеек.

"Постоянно осуществляется обмен информацией о конкретных лицах, подозреваемых в причастности к терроризму и состоящих в рядах прежде всего ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" (запрещенные в России террористические группировки). В РФ ликвидирована диверсионно-террористическая ячейка ИГИЛ, планировавшая совершение терактов в местах массового пребывания людей с использованием автоматического оружия и самодельного взрывного устройства", — уточнил он.

Директор ФСБ добавил, что "задержаны 10 террористов – выходцев из Центральной Азии".

"Во взаимодействии с киргизскими коллегами проводится комплекс мероприятий по поиску остальных участников указанной группы", — сказал Бортников.

Глава ФСБ сообщил, что по подозрению в причастности к деятельности запрещенных в РФ экстремистских группировок российские спецслужбы совместно с таджикскими коллегами задержали 22 гражданина Таджикистана. Также задержан гражданин Молдавии, участвовавший в подготовке терактов в России. Кроме того, азербайджанским спецслужбам передана информация о 100 гражданах страны, участвующих в боевых действиях на стороне террористов в Сирии и Ираке.