В Кремле прокомментировали ситуацию с обысками в "Гоголь-центре"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Кремле нет информации о каких-либо процессуальных нарушениях и бесцеремонных действиях во время обысков в "Гоголь-центре", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насчет бесцеремонности, мы не обладаем какой-то информации о какой-то бесцеремонности, о каких-то процессуальных нарушениях, которые были допущены при этом. В остальном действия следственных органов комментировать не можем", — сказал Песков, журналистам в среду отвечая на просьбу журналистов прокомментировать бесцеремонные обыски в театре "Гоголь-центр".

Песков также подчеркнул, что "кого-то в чем-то обвинять… правомочен только суд".

Обыски в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли во вторник в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства. Серебренников был допрошен в СК как свидетель и отпущен.