В Кремле прокомментировали ситуацию с обысками в "Гоголь-центре"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Кремле нет информации о каких-либо процессуальных нарушениях и бесцеремонных действиях во время обысков в "Гоголь-центре", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насчет бесцеремонности, мы не обладаем какой-то информации о какой-то бесцеремонности, о каких-то процессуальных нарушениях, которые были допущены при этом. В остальном действия следственных органов комментировать не можем", — сказал Песков, журналистам в среду отвечая на просьбу журналистов прокомментировать бесцеремонные обыски в театре "Гоголь-центр".
Песков также подчеркнул, что "кого-то в чем-то обвинять… правомочен только суд".