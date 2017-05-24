Фридман и "Ведомости" подписали мировое соглашение

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман и газета "Ведомости" подписали мировое соглашение по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена Леонид Хейфец.

"Мы вчера подписали мировое соглашение, детали которого я пока озвучить не могу. Сегодня мы представим его суду на утверждение", — сказал защитник.

Ранее сообщалось, что Останкинский суд Москвы в среду рассмотрит по существу иск миллиардера Михаила Фридмана о защите чести и достоинства к газете "Ведомости" за статью о "русской мафии" в Испании. Пресс-секретарь суда Кристина Батырова сообщила, что иск связан со статьей от 27 февраля с заголовком "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии". Бизнесмен просит опровергнуть распространенные сведения, не заявляя денежных претензий.

Стороны ранее уже заявили о готовности мирно урегулировать спор — "Ведомости" признали допущенную ошибку, а Фридман заверил, что будет удовлетворен опубликованным опровержением. Член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев принес свои извинения бизнесмену.