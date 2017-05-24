В Перми десять человек пострадали при обрушении сцены в доме культуры

УФА, 24 мая — РИА Новости. Десять человек, в том числе восемь детей, пострадали при обрушении конструкции сцены дома культуры в Перми, им оказывается медицинская помощь, сообщил РИА Новости директор Пермского краевого центра медицины катастроф Олег Федоткин.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших детях, четверо из них тяжело ранены, еще четверо находятся в состоянии средней степени тяжести. © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк В Сочи в частном доме взорвался газ, пострадали два человека

По данным Федоткина, инцидент произошел в среду утром в пермском доме культуры во время детского фестиваля. На детей, рассаживающихся вдоль сцены, обрушилась металлическая конструкция, на которой закреплены рекламные щиты.

"Всего пострадали 10 человек: двое взрослых и восемь детей в возрасте от 10 до 15 лет. На месте работали 11 реаниматоров Центра медицины катастроф. Один человек отказался от госпитализации, всех остальных врачи, оказав на месте необходимую помощь, развезли по разным больницам", — сказал Федоткин. Состояние пострадавших детей уточняется. На месте работают следователи СК РФ по Пермскому краю.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о падении металлической

конструкции на Комсомольском проспекте поступило в 13.30 (11.30 мск).