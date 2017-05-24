Прокурор просит два года колонии для участника митинга 26 марта в Москве

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Прокурор просит Тверской суд Москвы приговорить к двум годам колонии общего режима Александра Шпакова, обвиняемого в нападении на полицейских в ходе несогласованной акции 26 марта в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Прошу признать Шпакова виновным и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сказал представитель гособвинения.

Подсудимый полностью признал вину. Дело было рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств, что является смягчающим обстоятельством. Суд допросил только мать и дочь обвиняемого, чтобы уточнить данные о его характеристиках.

Шпаков уже третий участник несанкционированного митинга, чье дело дошло до суда. Ранее суд рассмотрел дело первого задержанного на акции Юрия Кулия и приговорил его к восьми месяцам колонии-поселения. Дело Станислава Зимовца суд рассмотрит 29 мая.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом. Четыре человека арестованы по уголовному делу о нападениях на силовиков: это Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий и Андрей Косых. В отношении трех из них расследование уже завершено.