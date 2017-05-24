В Мосгорсуд подали первый иск против закона о реновации

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мосгорсуд зарегистрировал первый иск против столичного закона о реновации, сообщила РИА Новости во вторник глава пресс-службы суда Ульяна Солопова.

По ее словам, решение, принимать ли его к рассмотрению, пока не принято.

Как рассказала РИА Новости адвокат Алиса Образцова, представляющая интересы жительницы Перово, в иске они оспаривают два положения закона. Во-первых, по ее мнению, он "противоречит конституционному праву гражданина на собственность, поскольку допускает, что собрание жильцов может лишить человека его собственности – квартиры".

Также в заявлении утверждается, что закон нарушает нормы Жилищного кодекса РФ, который не предусматривает такой процедуры, как реновация.

"В Жилищном кодексе, который является федеральным законом и важнее любого городского правового акта, никакая реновация не прописана. Между тем этот кодекс четко определяет, какие решения общее собрание собственников может принимать, все остальное никакой юридической силы не имеет", — отметила Образцова.

Второго мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли.

В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир.

В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.