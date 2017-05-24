Защита Серебренникова не имеет претензий к следствию по процедуре обысков

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников пока не намерен обжаловать обыски дома и на работе, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Андрей Золотухин.
При этом он не стал раскрывать подробности следственных действий и уточнять, какие именно предметы изъяло следствие: "С нас взяли подписку о неразглашении тайны следствия, поэтому детали я сообщить не могу".
Обыски в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли накануне утром в рамках дела о хищении государственных средств. По информации СК РФ, люди из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие искусства.
После обысков Серебренникова допросили в качестве свидетеля и затем отпустили.