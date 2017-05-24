Директора красноярского дома престарелых обвиняют в смерти 18 пациентов

МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение директору пансионата для престарелых в причинении смерти по неосторожности 18 пациентам вследствие оказания услуг ненадлежащего качества, сообщила официальный представитель ГСУ СК по краю Ольга Шаманская.

Ранее сообщалось, что СК расследует уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей в пансионе, расположенном в поселке Емельяново под Красноярском.

"В ходе расследования уголовного дела была подтверждена причастность к совершению данного преступления директора пансионата, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", — сказала Шаманская.

По данным СК, потерпевшими по делу признаны 15 человек — родственники погибших престарелых. В ходе следствия доказано 18 случаев гибели престарелых граждан.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с сентября 2011 по июнь 2016 года обвиняемый заключал с родственниками престарелых договоры возмездного оказания услуг, стоимость которых варьировалась от 15 до 30 тысяч в месяц и выше. В договоре были указаны услуги по предоставлению места для круглосуточного постоянного проживания, оказания помощи в поддержании личной гигиены, обеспечение питанием, а также в случае ухудшения здоровья вызов скорой медицинской помощи.

"После помещения в пансионат редко кто из постояльцев, возраст которых от 78 до 93 лет, проживал в нем и месяц. В среднем около двух недель. При ухудшении состояния здоровья потерпевшим не вызывалась скорая медицинская помощь, в результате чего наступала смерть. Проведенная санитарно-эпидемиологическая судебная экспертиза выявила существенные нарушения санитарных норм, создающих угрозу для жизни и здоровья постояльцев пансионата, часть из которых ранее выявлялась при проверках сотрудниками Роспотребнадзора и не была устранена директором", — сообщает СК.

По данным следователей, обвиняемый свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. В настоящее время пансионат продолжает свою деятельность под другим названием.