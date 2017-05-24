Директора красноярского дома престарелых обвиняют в смерти 18 пациентов

МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение директору пансионата для престарелых в причинении смерти по неосторожности 18 пациентам вследствие оказания услуг ненадлежащего качества, сообщила официальный представитель ГСУ СК по краю Ольга Шаманская.
"В ходе расследования уголовного дела была подтверждена причастность к совершению данного преступления директора пансионата, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", — сказала Шаманская.
По данным СК, потерпевшими по делу признаны 15 человек — родственники погибших престарелых. В ходе следствия доказано 18 случаев гибели престарелых граждан.
В ходе предварительного следствия установлено, что в период с сентября 2011 по июнь 2016 года обвиняемый заключал с родственниками престарелых договоры возмездного оказания услуг, стоимость которых варьировалась от 15 до 30 тысяч в месяц и выше. В договоре были указаны услуги по предоставлению места для круглосуточного постоянного проживания, оказания помощи в поддержании личной гигиены, обеспечение питанием, а также в случае ухудшения здоровья вызов скорой медицинской помощи.
"После помещения в пансионат редко кто из постояльцев, возраст которых от 78 до 93 лет, проживал в нем и месяц. В среднем около двух недель. При ухудшении состояния здоровья потерпевшим не вызывалась скорая медицинская помощь, в результате чего наступала смерть. Проведенная санитарно-эпидемиологическая судебная экспертиза выявила существенные нарушения санитарных норм, создающих угрозу для жизни и здоровья постояльцев пансионата, часть из которых ранее выявлялась при проверках сотрудниками Роспотребнадзора и не была устранена директором", — сообщает СК.
По данным следователей, обвиняемый свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. В настоящее время пансионат продолжает свою деятельность под другим названием.