Суд подтвердил обязанность Лазаревой выплатить Депардье 591 тысячу рублей

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего арбитража Москвы, который в феврале по иску французского актера Жерара Депардье взыскал с индивидуального предпринимателя Елены Лазаревой 591 тысячу рублей, сообщили в среду РИА Новости в суде.

Апелляционная инстанция отклонила апелляционную жалобу Лазаревой на решение арбитражного суда Москвы, полностью удовлетворившего иск актера. После этого решение вступило в законную силу. Суд первой инстанции обязал Лазареву выплатить истцу 500 тысяч рублей неосновательного обогащения, а также проценты на эту сумму.

Как пояснил в суде представитель истца, Депардье обнаружил перевод со своего счета на счет ответчицы в размере 500 тысяч рублей, в поле "Назначение платежа" было указано "Займ". При этом никаких договоров с Лазаревой Депардье не заключал. На запрос информации и на последующую претензию ответчица не ответила, сообщил представитель истца.

Представитель Лазаревой, надлежащим образом извещенной о процессе, на заседание в первой инстанции не пришел. По словам представителя Депардье, "в долг доверитель денег не дает, профессионально этим не занимается". Суд перешел из предварительных слушаний в основные и затем огласил резолютивную часть решения.

В полном тексте судебного акта арбитраж Москвы указал, что договор займа от 27 ноября 2014 года, в счет оплаты по которому якобы были списаны средства со счета Депардье, у истца отсутствует. "Ответчиком в материалы дела не представлены документы, обосновывающие правомерность списания денежных средств, а также… доказательства возвращения денежных средств истцу…, и иных доказательств, свидетельствующих об отсутствии неосновательного сбережения денежных средств ответчиком, в материалы дела не представлено", — говорится в решении суда.

Депардье в декабре 2016 года подал три иска к Лазаревой на общую сумму более 7,2 миллиона рублей. Два других иска были объединены в одно производство и в настоящее время рассматриваются судом первой инстанции. В них также идет речь о безосновательном, по мнению истца, списании денежных средств со счета Депардье на счет Лазаревой. Депардье получил российский паспорт в 2013 году, однако сохранил французское гражданство. Позже актер, в настоящее время проживающий за пределами РФ, получил постоянную прописку в столице Мордовии Саранске.