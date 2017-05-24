В центре Москвы мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в "Майбах"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В центре Москвы мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в "Майбах" и скрылся, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его данным, это произошло 23 мая.

"Мужчина обратился в полицию с сообщением о том, что в принадлежащий ему автомобиль "Мерседес Майбах" неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт повреждения автомашины "Мерседес", однако не уточнили подробности. По данному факту проводится проверка.