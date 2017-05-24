В Башкирии задержали мужчину, воевавшего в Сирии за террористов

УФА, 24 мая — РИА Новости. Башкирские силовики задержали местного жителя, который воевал в Сирии на стороне террористов, сообщил РИА Новости представитель управления ФСБ по региону.
"В мае этот мужчина нелегально пересек сирийско-турецкую границу, где был задержан местными пограничниками за нарушение миграционного законодательства и был выдворен в Россию", — сказал представитель УФСБ.
Следователи установили, что в ноябре 2014 года задержанный мужчина нелегально прибыл в Сирийскую Арабскую республику и вступил в ряды организации "Джейш-Аль-мухаджирин валь-Ансар"*. В составе террористической группировки он принимал участие в боевых действиях против правительственных сил в Сирии.
*Террористическая организация, запрещена в России