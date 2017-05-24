В Башкирии задержали мужчину, воевавшего в Сирии за террористов

УФА, 24 мая — РИА Новости. Башкирские силовики задержали местного жителя, который воевал в Сирии на стороне террористов, сообщил РИА Новости представитель управления ФСБ по региону.

По словам собеседника агентства, мужчина 1988 года рождения, подозреваемый в участии в деятельности террористической организации на территории Сирии, задержан в Уфе.

"В мае этот мужчина нелегально пересек сирийско-турецкую границу, где был задержан местными пограничниками за нарушение миграционного законодательства и был выдворен в Россию", — сказал представитель УФСБ.

Следователи установили, что в ноябре 2014 года задержанный мужчина нелегально прибыл в Сирийскую Арабскую республику и вступил в ряды организации "Джейш-Аль-мухаджирин валь-Ансар"*. В составе террористической группировки он принимал участие в боевых действиях против правительственных сил в Сирии.

"В отношении задержанного возбуждены уголовные дела. Ему предъявлено обвинение в участии в вооруженном формировании, которое не предусмотренно федеральным законом. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал представитель ведомства. Он отметил, что боевик после задержания призвал свою вину в полном объеме и в настоящее время сотрудничает со следствием.

*Террористическая организация, запрещена в России