На Кубани завели уголовное дело после исчезновения школьницы

КРАСНОДАР, 24 мая — РИА Новости. Уголовное дело заведено после исчезновения 12-летней девочки на Кубани, сообщает пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы Крымского района Краснодарского края обратилась мать 12-летней школьницы с заявлением о ее безвестном исчезновении. В понедельник вечером девочка вышла из дома в хуторе Новопокровском и не вернулась. К поиску ребенка подключены сотрудники МЧС, МВД, представители администрации, казаки и волонтеры — в общей сложности около 250 человек. По данному факту следователи организовали проведение доследственной проверки.

"С целью установления обстоятельств исчезновения малолетней следственным отделом по Крымскому району СУ СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления.