На Урале мужчина, бивший маленького сына головой об асфальт, пойдет под суд

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Житель Екатеринбурга, избивший четырехлетнего сына на глазах у прохожих, пойдет под суд, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел вечером 19 апреля на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных командиров. По версии следователей, пьяный 39-летний мужчина несколько раз ударил головой об асфальт своего сына 2012 года рождения. Его действия пресекли прохожие, позже он был задержан. Мальчика госпитализировали. По данному факту было возбуждено дело по статье "покушение на убийство малолетнего".

"Дело с утвержденным прокурором Орджоникидзевского района города Екатеринбурга обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования установлен и допрошен в качестве свидетеля один из тех мужчин, который сумел заступиться за ребенка. Уточняется, что на данном этапе решается вопрос о его награждении.