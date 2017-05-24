На Урале мужчина, бивший маленького сына головой об асфальт, пойдет под суд

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Житель Екатеринбурга, избивший четырехлетнего сына на глазах у прохожих, пойдет под суд, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
"Дело с утвержденным прокурором Орджоникидзевского района города Екатеринбурга обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе расследования установлен и допрошен в качестве свидетеля один из тех мужчин, который сумел заступиться за ребенка. Уточняется, что на данном этапе решается вопрос о его награждении.