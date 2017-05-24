Экс-гендиректор и экс-главбух "Седьмой студии" задержаны по делу о хищении

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Экс гендиректор и экс-главбух созданной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" задержаны по делу о хищении, по которому сам режиссёр был ранее допрошен как свидетель, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Ранее следствие сообщало, что неустановленные лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы похитили бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства.

"В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержан бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева", — сказала Иванова.