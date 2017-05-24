На свалке под Астраханью выявили загрязнение ртутью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Высокое содержание ртути в почве зафиксировано на свалке в Красноярском районе Астраханской области, сообщили РИА Новости в астраханской природоохранной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что члены Общероссийского народного фронта обнаружили свалку бытовых и промышленных отходов на территории бывшего молочного завода в районе села Новоурусовка Красноярского района. По информации ОНФ, большое количество промышленных отходов относится к первому классу опасности, в основном это касается ртутьсодержащих ламп. Как заявили в ОНФ, на месте свалки находится около 250–300 подобных ламп, среди них много разбитых.

"Сейчас проводится проверка, выясняется владелец земельного участка, на котором были размещены эти отходы. Специалисты выезжали на место, отбирали пробы почвы, установлено загрязнение по ртути, превышение показателей по сравнению с фоновыми пробами. Материал сейчас находится в управлении Россельхознадзора, так как это земля категории сельхозназначения", — пояснили агентству в надзорном ведомстве.

Он добавил, что существует договор купли-продажи на имущество рядом со свалкой, но сам земельный участок никому во владение не предоставлен и никто его не использует по назначению.

"Земля это не муниципальная, не населенный пункт, с района (районной администрации) тоже спросить нельзя. Если бы сброс был в населенном пункте, где-нибудь вблизи проживания людей, то это уже были бы их полномочия. У нас есть практика, когда Россельхознадзор привлекал к ответственности администрации районов по таким вопросам, суды отказывали, потому что земля никому не предоставлена, а найти лицо, которое осуществило сброс не представляется возможным", — уточнили в прокуратуре.

По словам собеседника, рассматривается вопрос о направлении в правоохранительные органы материалов для возбуждения уголовного дела в отношении неустановленных лиц. Он добавил, что владелец построек в районе свалки решил сам заключить договор на сбор, транспортировку и утилизацию отходов.