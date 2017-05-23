Серебренников покинул Следственный комитет в статусе свидетеля

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Режиссёра Кирилла Серебренникова допросили в качестве свидетеля, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

С Серебренникова, по словам представителя СКР, взято обязательство о явке к следователю.

Как передает корреспондент РИА Новости, режиссер вышел из здания СК. На выходе он сообщил журналистам, что проходил по делу "в статусе свидетеля", сказал что устал, сел в свою машину и отказался от дальнейших комментариев.

Ранее Иванова сообщила РИА Новости, что обыски у Серебренникова и в "Гоголь-центре" идут по делу о хищении в 2014 году бюджетных денег в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия". По ее словам, они проходят "по ряду адресов в различных субъектах РФ, в том числе дома и по месту работы Кирилла Серебренникова".

Позднее Следственный комитет уточнил, что обыски связаны с делом о хищении 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие искусства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее призвал не политизировать обыски у Серебренникова и в "Гоголь-центре". По его словам, "речь идет о подозрении в хищении бюджетных средств", "никакой ни политики, ни творчества — ничего там нет".

В поддержку Серебренникова выступили Олег Табаков, Марк Захаров, Евгений Миронов и другие известные актеры, которые подписали письмо, в котором назвали режиссера "честным, порядочным и открытым человеком".