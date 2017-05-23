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Происшествия

В особо крупном размере. Улюкаеву предъявили окончательное обвинение

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (245)
22:0323.05.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фотоБывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Следственный комитет предъявил окончательное обвинение бывшему главе Минэкономразвития России Алексею Улюкаеву. Расследование завершено. Уголовное дело возбуждено по статье "взятка лицом, занимающим госдолжность, в особо крупном размере".

Улюкаев стал первым в современной истории федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.

Задержали с поличным

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Следствие предъявило Улюкаеву окончательное обвинение
Алексея Улюкаева задержали с поличным в момент получения взятки в размере двух миллионов долларов. По версии следствия, деньги предназначались за выдачу Минэкономразвитием заключения, которое позволило "Роснефти" приобрести государственный пакет "Башнефти".

В Следственном комитете отметили, что виновность Улюкаева в получении взятки подтверждается "специфическими следами на пальцах рук", а также заявили о наличии "ряда весомых доказательств", в том числе аудио- и видеозаписей.

Расследование в отношении Улюкаева было поручено следователю по особо важным делам Роману Нестерову, который ранее вел дело экс-сенатора Глеба Фитисова и второе дело Алексея Навального.

На допросе бывший министр отказался признать свою вину, однако заявил, что намерен "максимально сотрудничать со следствием".

"Алексей Валентинович свою вину не признал. Считает, что то, что произошло вчера в офисе "Роснефти", это провокация в отношении государственного чиновника", — заявил адвокат экс-чиновника.

Снят с должности в связи с утратой доверия

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В "Газпроме" предложили не выплачивать вознаграждение Улюкаеву
Президент Владимир Путин освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия. Ранее с такой формулировкой были сняты с постов ряд губернаторов, в частности, в марте 2015 года — глава Сахалинской области Александр Хорошавин, осенью того же года — глава республики Коми Вячеслав Гайзер, в июле 2016 года — руководитель Кировской области Никита Белых. Одним из первых с такой формулировкой был уволен мэр Москвы Юрий Лужков в 2010 году, когда пост главы государства занимал Дмитрий Медведев.

На должности главы Минэкономразвития Улюкаева сменил Максим Орешкин, ранее бывший заместителем министра финансов России.

Домашний арест

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Улюкаев похвастался отличным здоровьем
Басманный суд отправил Улюкаева под домашний арест. Позже срок его ареста продлили до 15 июля и разрешили ему ежедневные двухчасовые прогулки. При этом сам экс-министр просил в суде избрать ему другую, более мягкую меру пресечения. Он сообщил, что страдает атеросклерозом, гипертонией и другими заболеваниями, связанными с сосудистой системой. Защита настаивала на разрешении прогулок, а позднее заявила о необходимости госпитализации бывшего главы Минэкономразвития из-за хронических заболеваний.

Кроме того, суд арестовал более одного миллиона долларов и 280 миллионов рублей на банковских счетах экс-министра. Спустя две недели после задержания Улюкаева 15 ноября тот же Басманный суд наложил арест на принадлежащие ему десять земельных участков и жилой дом в Смоленской области.

Дело "Башнефти"

С лета 2016 года власти активно обсуждали реализацию госпакета "Башнефти". Подготовка к приватизации ускорилась в июле. Однако в августе правительство неожиданно приостановило все процедуры. Было решено отложить сделку и сначала приватизировать пакет акций "Роснефти".

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Роснефть" не комментирует ход следствия по делу Улюкаева
Улюкаев, наряду с вице-премьером Аркадием Дворковичем, министром энергетики Александром Новаком и помощником президента Андреем Белоусовым изначально был против участия "Роснефти" как госкомпании в приватизации 50,075% акций "Башнефти". В июле он утверждал, что "Роснефть" — ненадлежащий покупатель для такого актива.

Между тем глава компании Игорь Сечин в начале сентября сообщил, что "Роснефть" не намерена отказываться от участия в приватизации "Башнефти" и ведет соответствующую переписку с правительством.

Тридцатого сентября первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что власти решили возобновить работу по приватизации "Башнефти", и "Роснефть" не будет ограничена в участии в торгах.

Изначально назывались девять претендентов на покупку "Башнефти", но уже в начале октября Улюкаев объявил, что "Роснефть" сделала единственное юридически обязывающее предложение, которое превысило оценку, проведенную независимым оценщиком.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в Басманном суде города Москвы. 10 января 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чубайс, Шохин и Костин дали Улюкаеву положительные характеристики
Он также первым рассказал о синергетическом эффекте в 150-180 миллиардов рублей от покупки "Роснефтью" "Башнефти". Распоряжение о сделке было подписано 10 октября — "Роснефть" получила контроль над "Башнефтью" за 329,7 миллиарда рублей, и деньги сразу же были направлены в бюджет.

Президент Владимир Путин, выступая 12 октября на форуме ВТБ, заявил, что был "немного удивлен" решением правительства, которое разрешило "Роснефти" участвовать в приватизации "Башнефти".

Арест Улюкаева по обвинению в получении взятки в два миллиона долларов за выдачу министерством заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти", не ставит под сомнение саму сделку, сообщили в СКР и в "Роснефти". Федеральная антимонопольная служба также не стала ее оспаривать.

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Обвинения, преступления и наказания российских чиновников

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