В особо крупном размере. Улюкаеву предъявили окончательное обвинение

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Следственный комитет предъявил окончательное обвинение бывшему главе Минэкономразвития России Алексею Улюкаеву. Расследование завершено. Уголовное дело возбуждено по статье "взятка лицом, занимающим госдолжность, в особо крупном размере".
Улюкаев стал первым в современной истории федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.
Задержали с поличным
В Следственном комитете отметили, что виновность Улюкаева в получении взятки подтверждается "специфическими следами на пальцах рук", а также заявили о наличии "ряда весомых доказательств", в том числе аудио- и видеозаписей.
Расследование в отношении Улюкаева было поручено следователю по особо важным делам Роману Нестерову, который ранее вел дело экс-сенатора Глеба Фитисова и второе дело Алексея Навального.
На допросе бывший министр отказался признать свою вину, однако заявил, что намерен "максимально сотрудничать со следствием".
"Алексей Валентинович свою вину не признал. Считает, что то, что произошло вчера в офисе "Роснефти", это провокация в отношении государственного чиновника", — заявил адвокат экс-чиновника.
Снят с должности в связи с утратой доверия
На должности главы Минэкономразвития Улюкаева сменил Максим Орешкин, ранее бывший заместителем министра финансов России.
Домашний арест
Кроме того, суд арестовал более одного миллиона долларов и 280 миллионов рублей на банковских счетах экс-министра. Спустя две недели после задержания Улюкаева 15 ноября тот же Басманный суд наложил арест на принадлежащие ему десять земельных участков и жилой дом в Смоленской области.
Дело "Башнефти"
С лета 2016 года власти активно обсуждали реализацию госпакета "Башнефти". Подготовка к приватизации ускорилась в июле. Однако в августе правительство неожиданно приостановило все процедуры. Было решено отложить сделку и сначала приватизировать пакет акций "Роснефти".
Между тем глава компании Игорь Сечин в начале сентября сообщил, что "Роснефть" не намерена отказываться от участия в приватизации "Башнефти" и ведет соответствующую переписку с правительством.
Тридцатого сентября первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что власти решили возобновить работу по приватизации "Башнефти", и "Роснефть" не будет ограничена в участии в торгах.
Изначально назывались девять претендентов на покупку "Башнефти", но уже в начале октября Улюкаев объявил, что "Роснефть" сделала единственное юридически обязывающее предложение, которое превысило оценку, проведенную независимым оценщиком.
Президент Владимир Путин, выступая 12 октября на форуме ВТБ, заявил, что был "немного удивлен" решением правительства, которое разрешило "Роснефти" участвовать в приватизации "Башнефти".
Арест Улюкаева по обвинению в получении взятки в два миллиона долларов за выдачу министерством заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти", не ставит под сомнение саму сделку, сообщили в СКР и в "Роснефти". Федеральная антимонопольная служба также не стала ее оспаривать.