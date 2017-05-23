Суд вынес приговор по делу о краже средств в судебном департаменте Москвы

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Фигуранты дела о хищении в судебном департаменте в Москве бюджетных денег, предназначенных на оплату переводчиков, приговорены к трем и четырем годам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.

"Суд приговорил сотрудников ООО "Рабикон К" Умара Заробекова и Любовь Шашкову к лишению свободы на срок четыре и три года соответственно. Подсудимые признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере", — огласила приговор судья.

По данным следствия, руководство ООО "Рабикон К" представляло в управления судебных департаментов Москвы и Московской области подложные постановления судебных органов об оплате труда переводчиков. Эти постановления затем представлялись для оплаты в судебные департаменты Москвы и Московской области.

Следствие отмечает, что на основании решений руководителей судебных департаментов денежные средства за якобы оказанные переводчиками услуги перечислялись на расчетный счет ООО "Рабикон К".

Всего в период с 2012 по 2014 годы фигуранты дела присвоили более 500 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета судам Москвы и Московской области для оплаты услуг по переводу, установило следствие.

Заробеков и Шашкова полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном, их дело рассматривалось в особом порядке — без изучения доказательств и допроса свидетелей. При особом порядке суд не назначает обвиняемым максимальное наказание, предусмотренное статьей УК РФ.