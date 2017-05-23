Следствие предъявило Улюкаеву конкретные обвинения

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бывшему главе Минэкономразвития России Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции, уголовное дело против него заведено по статье "взятка лицом, занимающим госдолжность, в особо крупном размере", сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В ноябре прошлого года Улюкаева задержали с поличным при получении взятки в размере двух миллионов долларов. Как сообщал Следственный комитет, деньги предназначались за выдачу Минэкономразвитием заключения, которое позволило "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев вину в получении взятки не признает. В апреле Басманный суд продлил бывшему министру срок домашнего ареста до 15 июля.