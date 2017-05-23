Минкультуры подтвердило, что выделило студии Серебренникова 216 млн рублей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Министерство культуры РФ выделило 216,5 миллиона рублей в период 2011-2014 годах "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова на проект "Платформа", в 2014 году средства не выделялись, сообщил журналистам директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев.

"В период 2011-2014 гг. Минкультуры России ежегодно выделяло средства АНО "Седьмая студия" на проект "Платформа" в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1191. Общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей. Срок действия Постановления Правительства истёк в 2014 году. С этого времени средства на проект не выделялись", — сообщил Малышев.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что обыски у режиссера Кирилла Серебренникова проходят в рамках уголовного дела о хищении около 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011–2014 годах.