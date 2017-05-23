В Петербурге вынесли приговор двум вербовщикам ИГ* из Таджикистана

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Санкт-Петербурге во вторник приговорил к 6 и 6,5 годам колонии общего режима двоих вербовщиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Сергей Капитонов.

Ранее сообщалось, что в мае 2016 года в Петербурге были задержаны двое граждан Таджикистана, подозреваемых в том, что они склоняли и вербовали граждан для участия в международной террористической организации "Исламское государство". В ходе обысков у задержанных была изъята религиозная литература и атрибутика, а также взрывчатые вещества.

"Приговором суда соучастникам назначено наказание в виде 6 лет и 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказал Капитонов.

По данным управления СК РФ по Петербургу, подсудимые были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.1 УК РФ (склонение, вербовка, вооружение подготовка или финансирование террористической деятельности), а также в незаконном обороте взрывчатых веществ.

* Террористическая организация, запрещенная в России.