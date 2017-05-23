Дело о 200 миллионах: в "Гоголь-центре" и у Серебренникова прошли обыски

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании "Гоголь-центра" и в квартире художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. В СК рассказали, что следственные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о хищении двухсот миллионов рублей.
"Гоголь-центр" был создан в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Кроме спектаклей, в театре проходят кинопоказы, лекции и выставки.
Причина обысков
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что обыски в "Гоголь-центре" и у Серебренникова связаны с расследованием уголовного дела о хищении денег.
Позднее претензии правоохранителей уточнили в СК.
"По версии следствия, пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством в соответствии с Постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного следственного управления СК России по Москве.
В ведомстве отметили, что обыски проходят по нескольким адресам, в том числе "дома и по месту работы Кирилла Серебренникова".
Источник РИА Новости в правоохранительных органах столицы отметил, что статус Серебренникова следователи определят после допроса. Сейчас режиссера везут в Следственный комитет.
Что такое "Седьмая студия"
При подготовке артистов Серебренников использовал собственную методику, которая основана на воспитании актеров, способных работать в нестандартных проектах.
Работа "Седьмой студии" была отмечена рядом наград: в 2011 году она получила Гран-при Международного фестиваля студенческих и постдипломных спектаклей "Твой шанс" и специальный приз Союза театральных деятелей, а в 2012-м — премию "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль малой формы". В обоих случаях критики отметили спектакль "Отморозки".
Вечерний спектакль состоится
Во вторник вечером в "Гоголь-центре" должен был пройти спектакль "Мертвые души". В театре заявили, что постановка состоится.
"У нас в театре сейчас проходит обыск, но никакой официальной информации о причинах происходящего в театр не поступало", — сообщил представитель пресс-службы "Гоголь-центра".
В театре подчеркнули, что вечерний спектакль пока не отменен.
Никакой политики
Обыски у известного режиссера Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре" уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не политизировать этот вопрос.
"Никакой ни политики, ни творчества — ничего там нет, поэтому нет никакого повода для того, чтобы информировать Кремль", — отметил Песков.
По его словам, речь идет о "подозрении в хищении бюджетных средств", о чем сообщали и в Следственном комитете.
Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что пока ничего не знает о результатах обыска в театре "Гоголь-центр". По его словам, ведомство следит за ситуацией.
Резонансные спектакли театра
"Гоголь-центр" известен не только постановками классических произведений, но и современными спектаклями. Некоторые из них ранее вызывали общественный резонанс.
Так, в декабре прошлого года в театре показали документальный спектакль "Похороны Сталина", постановщиком которого стал Кирилл Серебренников. При этом сам худрук заявил, что мероприятие является в большей степени акцией, а не спектаклем.
Перед спектаклем в фойе театра зрители могли посетить выставку, на которой были представлены портреты людей, расстрелянных в ГУЛАГе.
"На этих портретах люди самых разных профессий: доктора наук, переводчики, рабочие, профессора Московской консерватории… Когда смотришь на эти лица, понимаешь, что убивали лучших. Хочется, чтобы это никогда больше не повторилось", — подчеркнул худрук "Гоголь-центра".
Средства, вырученные от продажи билетов, организаторы пообещали перечислить в фонд "Увековечения памяти жертв политических репрессий".