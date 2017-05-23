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Дело о 200 миллионах: в "Гоголь-центре" и у Серебренникова прошли обыски

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Обыски в "Гоголь-центре" (8)
16:2623.05.2017
(обновлено: 16:40 23.05.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗдание Московского театра Гоголь-центр. Архивное фотоЗдание Московского театра Гоголь-центр. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании "Гоголь-центра" и в квартире художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. В СК рассказали, что следственные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о хищении двухсот миллионов рублей.

"Гоголь-центр" был создан в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Кроме спектаклей, в театре проходят кинопоказы, лекции и выставки.

Причина обысков

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что обыски в "Гоголь-центре" и у Серебренникова связаны с расследованием уголовного дела о хищении денег.

Позднее претензии правоохранителей уточнили в СК.

"По версии следствия, пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством в соответствии с Постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного следственного управления СК России по Москве.

В ведомстве отметили, что обыски проходят по нескольким адресам, в том числе "дома и по месту работы Кирилла Серебренникова".

Источник РИА Новости в правоохранительных органах столицы отметил, что статус Серебренникова следователи определят после допроса. Сейчас режиссера везут в Следственный комитет.

Что такое "Седьмая студия"

Сотрудник правоохранительных органов у здания Гоголь-центра, где проходят обыски
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Источник: статус Серебренникова по делу о хищении определят после допроса
"Седьмая студия" была создана в 2012 году на основе актерско-режиссерского курса Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ. В том же году эта студия стала одной из групп-резидентов в "Гоголь-центре".

При подготовке артистов Серебренников использовал собственную методику, которая основана на воспитании актеров, способных работать в нестандартных проектах.

Работа "Седьмой студии" была отмечена рядом наград: в 2011 году она получила Гран-при Международного фестиваля студенческих и постдипломных спектаклей "Твой шанс" и специальный приз Союза театральных деятелей, а в 2012-м — премию "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль малой формы". В обоих случаях критики отметили спектакль "Отморозки".

Вечерний спектакль состоится

Во вторник вечером в "Гоголь-центре" должен был пройти спектакль "Мертвые души". В театре заявили, что постановка состоится.

"У нас в театре сейчас проходит обыск, но никакой официальной информации о причинах происходящего в театр не поступало", — сообщил представитель пресс-службы "Гоголь-центра".

В театре подчеркнули, что вечерний спектакль пока не отменен.

Никакой политики

Обыски у известного режиссера Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре" уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не политизировать этот вопрос.

"Никакой ни политики, ни творчества — ничего там нет, поэтому нет никакого повода для того, чтобы информировать Кремль", — отметил Песков.

По его словам, речь идет о "подозрении в хищении бюджетных средств", о чем сообщали и в Следственном комитете.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что пока ничего не знает о результатах обыска в театре "Гоголь-центр". По его словам, ведомство следит за ситуацией.

Резонансные спектакли театра

"Гоголь-центр" известен не только постановками классических произведений, но и современными спектаклями. Некоторые из них ранее вызывали общественный резонанс.

Так, в декабре прошлого года в театре показали документальный спектакль "Похороны Сталина", постановщиком которого стал Кирилл Серебренников. При этом сам худрук заявил, что мероприятие является в большей степени акцией, а не спектаклем.

Сотрудник правоохранительных органов у здания Гоголь-центра, где проходят обыски.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вечерний спектакль в "Гоголь-центре" состоится, несмотря на обыск в театре
"Сегодня мы не можем делать вид, что ничего не происходит, не слышать тех, кто говорит, что при Сталине все было хорошо, не реагировать на то, что открывают памятники диктатору. Убежден, что если убивают людей — это преступный режим, и он должен быть осужден. Вот мы и решили высказаться на этот счет", — рассказал тогда Серебренников журналистам.

Перед спектаклем в фойе театра зрители могли посетить выставку, на которой были представлены портреты людей, расстрелянных в ГУЛАГе.

"На этих портретах люди самых разных профессий: доктора наук, переводчики, рабочие, профессора Московской консерватории… Когда смотришь на эти лица, понимаешь, что убивали лучших. Хочется, чтобы это никогда больше не повторилось", — подчеркнул худрук "Гоголь-центра".

Средства, вырученные от продажи билетов, организаторы пообещали перечислить в фонд "Увековечения памяти жертв политических репрессий".

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