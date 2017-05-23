Источник: статус Серебренникова по делу о хищении определят после допроса

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Статус художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова будет определен после допроса в Следственном комитете, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

"Статус Серебренникова по делу станет понятен после допроса", — сказал собеседник агентства, уточнив, что в настоящее время режиссера везут в Следственный комитет.

Старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости во вторник, что обыски у известного режиссера Кирилла Серебренникова и в возглавляемом им "Гоголь-центре" идут по делу о хищении в 2014 году около 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".

По ее словам, обыски идут "по ряду адресов в различных субъектах РФ, в том числе дома и по месту работы Кирилла Серебренникова".