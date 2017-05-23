Суд оставил отца полковника Захарченко в СИЗО

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник продлил на три месяца арест отца скандально известного полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о растрате в банке "Московское ипотечное агентство" (МИА), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении Виктора Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 августа", — огласил решение судья Артур Карпов.

По данным следствия, Захарченко-старший фиктивно работал в МИА-банке советником председателя правления и таким образом незаконно получил 4 миллиона рублей в виде зарплаты. Защита арестованного заявила о его готовности вернуть банку эти деньги.

Кроме того, по делу в качестве соучастников проходят два бывшие председателя правления банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых работал Захарченко-старший. Первый в настоящий момент арестован, где находится второй — неясно, но, как заявили РИА Новости в суде, санкцию на заочный арест суд не выдавал.

Следователь СК РФ Роман Гуравлев обосновал свое ходатайство о продлении ареста тем, что Виктор Захарченко, по его словам, даже в СИЗО пытается переоформить свою недвижимость на третьих лиц и угрожает следствию расправой.

Прокурор поддержала продление ареста Захарченко, но была против содержания в СИЗО Корьевкина. С учетом роли последнего и его личности, достаточной мерой, по ее суждению, был бы домашний арест.

Сам Захарченко-старший попросил отпустить его из СИЗО под домашний арест, заверив, что он скрываться не собирается, любит Родину и никому не угрожал, а наоборот, получал угрозы от следствия.

"Квартира в Таиланде не может свидетельствовать о намерении скрыться", — заявил его адвокат Вадим Мышлявкин.

Адвокат же Корьевкина Вячеслав Леонтьев заявил, что его клиент в суде увидел Захарченко-старшего впервые в жизни.