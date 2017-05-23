В деле отца полковника Захарченко появился новый фигурант

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Бывший председатель правления банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) Сергей Гриб проходит подозреваемым по делу о растрате в отношении отца скандально известного полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

"По документам также проходит Сергей Гриб, он подозреваемый, дело возбуждено и в отношении него тоже, он также был председателем МИА-банка", — сказали журналистам адвокаты.

Ранее было известно, что растрата вменяется Виктору Захарченко и еще одному бывшему главе МИА-банка Владимиру Корьевкину.