На Кубани ищут пропавшую школьницу

КРАСНОДАР, 23 мая — РИА Новости, Светлана Берило. На Кубани около 250 сотрудников полиции, МЧС, администрации Крымского района и казачества разыскивают без вести пропавшую 12-летнюю девочку, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в понедельник после полуночи в полицию обратилась жительница поселка Новопокровский Крымского района. Она сообщила о пропаже ее 12-летней дочери, которая ушла из дома и до сих пор не вернулась.

"Личный состав гарнизона крымской полиции был поднят по сигналу "общий сбор". Для проведения поисковых мероприятий созданы группы, в состав которых вошли около 100 сотрудников патрульно-постовой службы, уголовного розыска, ПДН, участковых и других подразделений", – говорится в сообщении. Отмечается, что к поиску девочки привлечено около 150 сотрудников МЧС, районной администрации и казаков.

Как добавили в ведомстве, полицейские опрашивают родственников и знакомых девочки, обследуют лесной массив у поселка, проверяют заброшенные хозяйственные постройки, службы такси и вокзалы Крымского района.