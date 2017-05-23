СК: обыск у режиссера Серебренникова связан с хищением бюджетных средств

Сотрудник правоохранительных органов в машине у здания Гоголь-центра, где проходят обыски

Сотрудник правоохранительных органов в машине у здания Гоголь-центра, где проходят обыски

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Обыски у известного режиссера Кирилла Серебренникова и в возглавляемом им "Гоголь-центре" идут по делу о хищении бюджетных денег в 2014 году, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

"На основании материалов оперативных служб следователи проводят обыски … в рамках уголовного дела по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия"", — сказала она.

По словам Ивановой, обыски идут "по ряду адресов в различных субъектах РФ, в том числе дома и по месту работы Кирилла Серебренникова".