Отец полковника Захарченко вернет 4 млн рублей по делу о фиктивной зарплате

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Отец скандально известного полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко намерен вернуть банку "Московское ипотечное агентство" 4 миллиона рублей, которые он, по мнению следствия, незаконно получил в качестве зарплаты, не появляясь на рабочем месте.

"Прошу приобщить заявление в адрес банка "Московское ипотечное агентство" о том, что Захарченко имеет намерение внести в банк 4 миллиона рублей, которые были переведены на его счет в виде заработной платы", — заявил его адвокат в Басманном суде Москвы во вторник.

По словам следователя Романа Гуравлева, Виктор Захарченко, находясь в СИЗО, угрожал свидетелям и пытался связаться с близкими, чтобы переоформить свою недвижимость.

По версии следствия, Виктор Захарченко фиктивно занимал в банке должность зампреда правления, а на работе не появлялся, при этом получал зарплату. Следователь ранее отмечал, что дела полковника и его отца никак не связаны. В настоящий момент и отец, и сын арестованы.

Постановление о возбуждении дела в отношении Захарченко-старшего подписал генерал СК РФ Сергей Чернышов, в производстве которого также находится дело полковника Захарченко, сообщали ранее источники РИА Новости.

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