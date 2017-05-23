Житель Татарстана осужден за то, что откусил кончик носа соседу

КАЗАНЬ, 23 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Зеленодольский городской суд приговорил местного жителя к 3,5 годам колонии строгого режима за то, что он откусил шумевшему ночью соседу кончик носа, сообщает прокуратура Татарстана.

"Денис Голобородько признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившемся в неизгладимом обезображивании лица. Суд, согласившись с мнением гособвинения, приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Судом установлено, что ночью 16 декабря 2016 года Голобородько проснулся от шума по соседству — семейная пара громко выясняла отношения в комнате общежития за стеной. Мужчина сделал замечание 27-летнему соседу, после чего вытащил его в коридор, где между ними завязался словесный конфликт. "В пылу ссоры Голобородько спереди обхватил мужчину руками, а затем откусил ему кончик носа", — уточняет ведомство.

В судебном заседании подсудимый свою вину полностью признал, добавили в прокуратуре.