Назначена дата рассмотрения иска экс-жены Потанина к миллиардеру

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы 14 июня начнет рассматривать новый иск бывшей супруги президента "Норильского никеля" Владимира Потанина на 849,2 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Согласно исковому заявлению, Потанина требует признать общим имуществом акции трех иностранных компаний и, соответственно, разделить их. За причитающуюся ей долю Потанина просит суд взыскать с бывшего супруга денежную компенсацию почти в 850 миллиардов рублей.

"Досудебная подготовка по иску Натальи Потаниной к Владимиру Потанину о разделе имущества назначена на 14 июня", — сказала пресс-секретарь суда.

Кроме того, в судебном производстве находится еще один иск Потаниной о взыскании с бывшего супруга 215 миллиардов рублей.

В июне прошлого года Пресненский суд Москвы вынес решение, по которому Владимиру Потанину отошли элитная квартира в Скатертном переулке площадью 406,9 квадратных метра и часовня Святой Благоверной Тамары в подмосковной деревне Аносино, а Наталья Потанина получила компенсацию за свою долю в квартире в Скатертном переулке в 375 миллионов рублей, а также три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье. Наталья Потанина также пыталась отсудить у бывшего супруга пакеты акций "Норникеля" и "Интерроса", но проиграла спор во всех судебных инстанциях, включая Верховный суд РФ.

В феврале 2014 года мировой суд удовлетворил иск Потанина о расторжении брака. Бизнесмен занимает 51-ю строчку рейтинга 500 мировых миллиардеров, составленного агентством Блумберг. Агентство оценило его состояние в 16,6 миллиарда долларов.