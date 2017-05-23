Суд на Урале приговорил рецидивиста Паровоза к пожизненному лишению свободы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Свердловский областной суд во вторник приговорил к пожизненному лишению свободы Юргиса Багауыв — рецидивиста по кличке Паровоз, обвиняемого в убийстве четырех человек, сообщает прокуратура региона.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону сообщал, что 26 декабря 2016 года в поселке Монетный около города Березовский Свердловской области 46-летний рецидивист, трижды судимый за кражи, грабежи и убийство, известный в криминальных кругах как Паровоз, поругался со своими четырьмя собутыльниками и убил их. Жертвами Паровоза стали две женщины и двое мужчин в возрасте от 44 до 67 лет, тела которых он сбросил в подпол, а само здание подпалил.

"В ходе судебных прений государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы, учитывая, что ранее подсудимый уже был судим за убийство и, отбыв наказание, вновь совершил убийство, в этот раз уже четырех человек. Суд назначил Юргису Багауыв наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу", — говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство уточняет, что в ходе расследования уголовного дела вину обвиняемый признал в полном объеме. Согласно заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы, Багауыв признан вменяемым, отдававшим отчет в своих действиях в момент совершения преступления.

По данным свердловского СУ СК РФ, по делу были проведены более 30 различных экспертиз, в частности — биологические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские, медико-криминалистическая и судебно-психиатрическая.

Свердловский облсуд во вторник уточняет, что отбывать наказание Паровоз будет в колонии особого режима. Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск владелицы сгоревшего дома и обязал подсудимого выплатить компенсацию ущерба. Приговор может быть обжалован в Верховный суд РФ.