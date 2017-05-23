Вертолет эвакуирует пострадавшего в ДТП на МКАД младенца

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуирует грудного ребенка, пострадавшего в ДТП на МКАД, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По данным пресс-службы, вертолет производит эвакуацию с седьмого километра МКАД.

"По предварительным данным, там произошло ДТП, где пострадал грудной ребенок. В данный момент санитарный вертолет эвакуирует малыша в детскую ГКБ № 9", — сообщили в пресс-службе.