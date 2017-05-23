СК в Омской области проверит очередной случай нападения на фельдшера скорой

НОВОСИБИРСК, 23 мая – РИА Новости. Омские следователи начали проверку данных о применении насилия к фельдшеру скорой медицинской помощи со стороны пациента, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
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"Следственными органами СК РФ по Омской области по сообщению из больницы, поступившему на телефон доверия Следственного управления, проводится доследственная проверка по факту применения насилия к фельдшеру скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, вечером 22 мая пассажир автомобиля, попавшего в ДТП на Сыропятском тракте в районе поселка Ростовка, ударил ногой фельдшера бригады скорой медицинской помощи Омской ЦРБ, прибывшей на вызов. От удара женщина упала на спину и получила телесные повреждения.
"Следователями совместно с сотрудниками полиции устанавливается личность пассажира. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося, дана правовая оценка действиям правонарушителя", — говорится в сообщении.
На прошлой неделе в Омске произошло два похожих случая. Вечером 18 мая нетрезвый пациент напал с кулаками на врача скорой медицинской помощи, который пытался оказать ему помощь. А днем ранее нетрезвый пациент скорой помощи, которого ранил ножом родственник, несколько раз ударил кулаком 40-летнюю женщину-фельдшера, которая оказывала ему первую помощь.