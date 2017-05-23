СК в Омской области проверит очередной случай нападения на фельдшера скорой

НОВОСИБИРСК, 23 мая – РИА Новости. Омские следователи начали проверку данных о применении насилия к фельдшеру скорой медицинской помощи со стороны пациента, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Омской области по сообщению из больницы, поступившему на телефон доверия Следственного управления, проводится доследственная проверка по факту применения насилия к фельдшеру скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, вечером 22 мая пассажир автомобиля, попавшего в ДТП на Сыропятском тракте в районе поселка Ростовка, ударил ногой фельдшера бригады скорой медицинской помощи Омской ЦРБ, прибывшей на вызов. От удара женщина упала на спину и получила телесные повреждения.

"Следователями совместно с сотрудниками полиции устанавливается личность пассажира. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося, дана правовая оценка действиям правонарушителя", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе в Омске произошло два похожих случая. Вечером 18 мая нетрезвый пациент напал с кулаками на врача скорой медицинской помощи, который пытался оказать ему помощь. А днем ранее нетрезвый пациент скорой помощи, которого ранил ножом родственник, несколько раз ударил кулаком 40-летнюю женщину-фельдшера, которая оказывала ему первую помощь.