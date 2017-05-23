В ДФО из-за долгов ограничено энергопотребление более 300 котельных

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая — РИА Новости. Энергопотребление на более 300 котельных на Дальнем Востоке ограничено из-за долгов достигших 2,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-центр ПАО "ДЭК".

"ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК, входит в группу "РусГидро") ввела режим полного и частичного ограничения электропотребления на 318 объектах предприятий ЖКХ на территории Дальневосточного федерального округа. Долги организаций перед поставщиком ресурса достигли 2,2 миллиарда рублей, увеличившись с начала отопительного сезона почти на 1 миллиард рублей. Существенный прирост в размере 335 миллионов рублей составили неплатежи АО "ГУ ЖКХ", поставщика тепла и воды для нужд Министерства обороны РФ", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, самый крупный долг сформировался у предприятий ЖКХ Приморского края – свыше 1 миллиарда рублей. Из них более 600 миллионов рублей приходится на крупную теплоснабжающую организацию КГУП "Примтеплоэнерго".

"В Амурской области долг коммунальных предприятий вырос до 845 миллионов рублей. Среди неплательщиков — по-прежнему АО "ЖКХ- Ресурс-Райчихинский" с 52,6 миллионами рублей и ООО "АКВА" — с 23 миллионами рублей. В Хабаровском крае долги составляют 282 миллиона рублей, из них свыше 21 миллиона рублей ООО задолжало "ВТ – Ресурс". В Еврейской автономной области неплатежи в сфере ЖКХ достигли 118,8 миллионов рублей, в числе должников — ООО "ТехСтройРесурс" (5,5 миллионов рублей) и ООО "АНТРА ПЛЮС" (4,9 миллионов рублей)", — сообщает пресс-служба.

ДЭК до конца мая планирует ввести дополнительные ограничения для 396 котельных в Приморском крае и 39 котельных в Амурской области. Энергетики отмечают, что долги предприятий сферы ЖКХ не позволяют успешно подготовиться к отопительному сезону на большей части территорий Дальнего Востока.

"Мы до последнего вели переговоры с руководителями компаний и властями, желая урегулировать столь проблемную ситуацию без применения крайних мер, но мы считаем недопустимым дальнейшее наращивание задолженности. В случае отсутствия реакции со стороны руководства предприятий-должников, ограничения подачи электроэнергии на объекты будут продолжены в соответствии с действующим законодательством РФ", — рассказал заместитель генерального директора по сбыту ДЭК Сергей Хитун.

Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания" образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

Группа "РусГидро" — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.