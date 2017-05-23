Во Владивостоке осудили "члена бойцовского клуба" за поножовщину

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил к восьми годам колонии строгого режима местному жителю, называвшему себя участником "Бойцовского клуба", за убийство мужчины.

Ранее СУСК сообщало, что в ночь на 11 октября 2016 года возле заведения "Виски-бар" во Владивостоке двое мужчин приставали к девушке. За нее вступились молодые люди, возникла драка, в ходе которой один из инициаторов конфликта нанес удар ножом и убил мужчину. Подозреваемого задержали, им оказался 28-летний мужчина, он и его товарищ назвали себя участниками "Бойцовского клуба".

Как сообщает краевая прокуратура, в ходе предварительного расследования и в судебном заседании подсудимый вину признал полностью.

"Признав фигуранта виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное восемь лет лишения своды с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, суд удовлетворил заявленный потерпевшей стороной гражданский иск", — отмечает надзорное ведомство.

Приговор не вступил в законную силу.

"Бойцовский клуб" — американский фильм режиссера Дэвида Финчера, снятый по мотива одноименной книги Чака Паланика, в котором разочарованный потребительскими ценностями главный герой создает подпольную организацию.