В результате ДТП на Урале погибли пять человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Два человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения пяти автомобилей в Свердловской области, сообщил РИА Новости во вторник представитель ГИБДД региона.

"Там вообще участвовали пять автомобилей: три небольших грузовика, цельнометаллические, двухтонной грузоподъемностью — два Iveco и один Volkswagen, Toyota Corolla и "ВАЗ 2108" — виновник. Двое погибших находились в "Жигулях" восьмой модели. Там же — трое пострадавших. Два человека пострадали в Iveco грузовом и один человек в Toyota Corolla пострадал", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что среди пострадавших есть 17-летний подросток. Оба погибших – мужчины, один из них — водитель "Жигулей", второй – пассажир.

По словам представителя автоинспекции, водитель "ВАЗ 2108" выехал на встречную полосу, допустил столкновение с первым грузовым автомобилем, после этого его занесло и произошло столкновение еще с тремя автомобилями.

ГУ МЧС по Свердловской области уточняет, что ДТП произошло в ночь на вторник в 01.30 местного времени (23.30 понедельника мск) в Нижне-Сергинском муниципальном районе, на 43-м километре автодороги Михайловск-Арти. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.