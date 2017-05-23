Жена экс-мэра Владивостока в 2016 году задекларировала 90 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Отстраненный и арестованный мэр Владивостока Игорь Пушкарев задекларировал за 2016 год доход в 552 тысячи рублей, его супруга заработала свыше 90 миллионов рублей, следует из сведений о доходах главы города на сайте мэрии.

За 2015 год Пушкарев задекларировал 1,16 миллиона рублей. У его супруги значился доход свыше 25,1 миллиона рублей.

Согласно сведениям о доходах Пушкарева за 2016 год, он задекларировал 552 тысяч рублей, в его собственности – шесть земельных участков, четыре дома, одним из которых он владеет индивидуально, а три – в совместном владении. Также ему принадлежит автомобиль Mercedes-Benz.

Согласно декларации за 2016 год, доход супруги Пушкарева составил 90,8 миллиона рублей. В ее отчете – те же участки и два дома в совместном владении, а также в индивидуальной собственности три гаража, дом, склад, мастерская, административный корпус и машина Toyota Land Cruiser. У двух сыновей Пушкарева в совместном владении земельные участки и дома.

Следствие обвиняет экс-главу Владивостока в хищениях на 160 миллионов рублей и взятке на 75 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил приобретение стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ "Дороги Владивостока" в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний "Востокцемент".

При этом "Дороги Владивостока", как установили следователи, приобретали стройматериалы только у компаний "Востокцемент" за счет денег, получаемых от администрации Владивостока по муниципальным контрактам. За это, как полагает следствие, Пушкарев получил от гендиректора "Востокцемента" взятку на общую сумму более 75 миллиона рублей, считает следствие.

Кроме того, недавно Следственный комитет установил причастность Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления — получении взятки в 75 миллионов рублей при приобретении стройматериалов для города. В настоящий момент бывший градоначальник содержится в СИЗО.