На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту шести километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая — РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Во вторник днем по местному времени на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс. Его высота составила до 6 тысяч метров. Высота вулкана 3283 метра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом направления ветра шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана. По предварительным данным, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи. Высота Шивелуча — 3283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.