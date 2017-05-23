Экс-супруга Потанина подала к нему новый иск почти на 850 миллиардов рублей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бывшая супруга президента "Норильского никеля" Владимира Потанина подала иск к миллиардеру на 849,2 миллиарда рублей, сообщает Forbes со ссылкой на копию заявления, которая есть в распоряжении издания.

По данным Forbes, в документе говорится, что Потанина требует признать общим имуществом супругов и разделить акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco, права к трастовым управляющим или доверительным собственникам акций этих компаний. Кроме того, экс-супруга хочет разделить права акций "Норильского никеля" и "Полюс Золото", а также взыскать с миллиардера денежную компенсацию за причитающуюся ей долю.

В прошлом году суд уже выносил решение, по которому Владимир Потанин получил элитные апартаменты площадью почти в 407 квадратных метров и часовню Святой Благоверной Тамары в деревне Аносино. Наталье Потаниной же отошли три земельных участка в Подмосковье. Экс-супруга также хотела отсудить у Потанина пакеты акций "интерроса" и "Норникеля", но проиграла спор во всех судебных инстанциях, включая Верховный суд Российской Федерации.

Брак Потаниных расторгнут в 2014 году. В списке 500 миллиардеров бизнесмен занимает 51-ю строчку.