В Ижевске мужчина, взявший в заложники подругу и ее дочь, покончил с собой

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Мужчина взял в заложники бывшую подругу и ее дочь, после приезда правоохранителей он отпустил заложников и покончил с собой, сообщает СУСК РФ по Удмуртской Республике.

"Проводится доследственная проверка по факту незаконного лишения свободы женщины и ее несовершеннолетней дочери", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина взял в заложники женщину и ее 16-летнюю дочь в общежитии по улице Карла Маркса. На место выехали следователи, полицейские и сотрудники Росгвардии. В ходе переговоров мужчина отпустил девушка, после чего покончил с собой.

По информации СУСК, мужчина является жителем Свердловской области и ранее проживал вместе с этой женщиной.

Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. С женщиной и ее дочерью работают психологи.