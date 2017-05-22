Ключевой фигурант дела экс-главы Марий Эл объявлен в международный розыск

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ключевой фигурант дела экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова о взятке в 235 миллионов рублей, учредитель фабрики "Акашерская" Николай Криваш, объявлен в международный розыск, сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы, который рассматривает арест и о заочном аресте Криваша.

"Криваш объявлен в международный розыск", — сказал следователь.

По данным адвоката обвиняемого Игоря Трунова, Криваш в настоящее время находится в Израиле на лечении.

Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Предполагаемому взяткодателю Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки, он, по словам следователя, был объявлен в федеральный розыск. Выступившая посредником во взяточничестве руководитель телеканала "12 регион" Натилия Кожанова находится под стражей.