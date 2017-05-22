По делу Захарченко объявили в розыск полковника ФСБ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Полковник ФСБ Дмитрий Сенин объявлен в розыск по делу о взятке в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщил следователь Роман Журавлев.

"Сенин объявлен в розыск", — сказал следователь в Мосгорсуде.

Захарченко был задержан 8 сентября прошлого года по делу о злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию, а на следующий день в отношении него возбудили дело о получении взятки в 7 миллионов рублей от неустановленного лица. Затем следствие вменило ему еще два эпизода взяточничества.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.