Мосгорсуд рассмотрит дело обвиняемых в убийстве бездомных

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Мосгорсуд 30 мая приступит к рассмотрению дела обвиняемых в серии убийств бездомных в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Сегодня суд отобрал коллегию присяжных, которая рассмотрит дело. Первое заседание состоится 30 мая", — сказали в пресс-службе.

На скамье подсудимых находятся Артур Нарциссов, Павел Войтов, Елена Лобачева и Владислав Каратаев. Они познакомились в интернете и свою деятельность по убийству лиц без определенного места жительства называли "чисткой".

Дело возбуждено по статье "Убийство", которая предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.