В Нальчике проверяют информацию о попытке суицида школьницы

НАЛЬЧИК, 22 мая – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту попытки суицида школьницей в Нальчике, сообщает региональное СУСК.

"В ходе мониторинга сети интернет 21 мая была обнаружена видеозапись, на которой девочка-подросток пытается совершить самоубийство", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, видео было записано в районе зоопарка в Нальчике очевидцами произошедшего, которые спасли девочку.

"По предварительным данным, девочка является ученицей одной из средних школ города Нальчика. По факту совершения попытки самоубийства проводится доследственная проверка", — отмечает СУСК.

На видеозаписи, размещенной в социальных сетях, девочка сообщает, что ей 15 лет и она получила соответствующее задание в одной из интернет-игр.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.