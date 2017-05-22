СК подозревает уроженца Дагестана в финансировании ИГ* на 2,4 млн рублей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Следственный комитет России заподозрил уроженца Дагестана в финансировании "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ) на 2,4 миллиона руб через банковскую систему Турции, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего уроженца Республики Дагестан, подозреваемого в совершении преступления… "финансирование терроризма", — говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый является сторонником исламистских радикальных движений и разделяет взгляды международных террористических организаций, в том числе "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ).

Отмечается, что, по данным следствия, находясь В Сирии в 2015-2016 годах фигурант дела оказал финансовые услуги лицам, осуществляющим террористическую деятельность. На свой расчетный счет он получал деньги, а затем снимал их с помощью пластиковой банковской карты через кредитно-банковскую систему Турции в Стамбуле, после этого передавал их лицам в Сирии. Сообщается, что всего на финансирование терроризма было передано около 2,4 миллиона рублей.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Подозреваемый объявлен в розыск", — добавляется в сообщении.

*Террористические организации, запрещенные в России