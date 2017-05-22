СК проверяет сообщения СМИ об обстреле детского сада в Благовещенске

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Следователи в Амурской области начали доследственную проверку по публикациям СМИ о том, что в Благовещенске было обстреляно здание детского сада, сообщает СУСК РФ по региону.

"Двадцать второго мая 2017 года на сайтах информационных агентств Амурской области размещена информация о стрельбе по зданию детского сада в микрорайоне города Благовещенска. По сведениям, указанным в публикации… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, неизвестные из пневматического оружия обстреляли здание детсада по адресу Игнатьевское шоссе, 12/5, когда воспитанники учреждения спали. Сообщается также, что в полицию поступило сообщение от директора детсада о том, что были слышны хлопки, похожие на выстрелы.